"تعليم البحر الأحمر": 8521 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن إنهاء استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، والتى من المقرر لها أن تنطلق غدًا، السبت، ومن المقرر أن تنتهي الخميس المقبل 18 مايو الجارى.

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك 8521 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، مقسمين على كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، بينهم 790 طالبا وطالبة بإدارة غارب، أما إدارة الغردقة التعليمية فتضم 5215، وسفاجا 1052، والقصير799، وتضم إدارة مرسى علم 196 طالبا، والشلاتين 291 طالبا، و178 طالبا بإدارة حلايب التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له، أن المديرية أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء الامتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، حيث تم التشديد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة.

وشدد «منير» على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، والإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، وتطهيرها بصفة دورية حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتوفير غرفة طبية للطبيب والزائرة الصحية.

وتابع وكيل تعليم البحر الأحمر أنه تم إصدار تعليمات بضوابط الامتحانات ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل داخل اللجان وخارجها، والإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي مشكلة تواجه سير العملية الامتحانية خارج اللجان للتواصل مع الجهات الأمنية.

واطمأن وكيل الوزارة على إنهاء تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية التي من المقرر لها أن تعمل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة العملية الامتحانية.