الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كليتا تمريض القناة وأسيوط تنظمان مؤتمرا علميا عن قوة إدارة الموارد البشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي العلمي لقسم إدارة التمريض بالتعاون بين كلية التمريض جامعة قناة السويس وكلية التمريض جامعة أسيوط، وذلك تحت عنوان "قوة إدارة الموارد البشرية"، و تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض جامعة قناة السويس والدكتورة سماح عبد الله  عميد كلية التمريض جامعة أسيوط.

 وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم، إلى أن محاور المؤتمر تناولت إستراتيجيات إدارة الموارد، الإدارة الخضراء، الإدارة الخضراء والتنمية المستدامة، إدارة الغضب في المؤسسات الصحية، صفات أساليب القيادة الخضراء، إدارة التقييم الإلكترونية، أمان المريض.

شارك في المؤتمر جامعات عربية ودولية ، وبحضور لفيف من العمداء و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية.

وأوصى المؤتمر بضرورة عمل بروتوكولات تعاون بين جميع الكليات الأكاديمية لنشر العلم ، وتحقيق التكامل ، وتبادل الخبرات، لما له من الأثر الطيب على الأداء المتميز.

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