الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة شاب فلسطينى برصاص خلال هجوم للمستوطنين فى رام الله

الاحتلال فى رام الله
الاحتلال فى رام الله

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة الشقارة الواقعة بين بلدتي سلواد ودير جرير، مما أدى لاندلاع مواجهات بينهم وبين عدد من الشبان الذين تصدوا لهم.

وأضافت الوكالة أن مستوطنا أطلق النار صوب الشبان، مما أدى لإصابة أحدهم بعيار حي في خاصرته، نقل على إثرها إلى مركز طوارئ بلدة سلواد.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة على الفور لتأمين الحماية للمستوطنين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

- ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 31 شهيدا

وقبل قليل، استشهد شاب فلسطيني فى قطاع غزة متأثرا بجراحه جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على القطاع.

وباستشهاد هذا الشاب، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، إلى 31 شهيدا، وأكثر من 95 مصابا بعضهم بحالات خطيرة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات جديدة على عدة مناطق في قطاع غزة.

شاب فلسطينى رام الله هجوم المستوطنين الإحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد

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