الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع.. تعرف على حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و114 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 356 شاحنة و92 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 391 شاحنة و 22 سيارة.

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امـــل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، وغادرت العبارة امل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و265 شاحنة حيث استقبل الميناء السفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينتين بريدج ايلة . كما يستعد ميناء السويس لمغادرة  السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة الي  جدة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكب بموانيها.

الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الملاحة حركة الواردات موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء السويس ميناء نويبع

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