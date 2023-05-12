الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة المنوفية، بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعي (٥٠) التي أقيمت في الفترة من ٨ - ١٠ مايو الجاري في رحاب جامعة المنوفية، بمشاركة ١٢٤ طالبًا من ٢١ جامعة مصرية (إسكندرية - أسيوط - الأزهر - العلمين - القاهرة - المنصورة - المنوفية - الأكاديمية العربية - التعليم العالي - بني سويف - بنها - حلوان - سوهاج - سويس - قناة السويس - عين شمس - فاروس - طنطا - كفر الشيخ - مدينة السادات - مصر العربية)

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية

وأسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

** وزن ٥٥ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ شعبان صافي عبدالرازق (التعليم العالي)

- المركز الثاني: الطالب/ طارق حسين السيد (القاهرة)

- المركز الثالث: الطالب/ معاذ محمد عبدالمقصود (طنطا)

** وزن ٦٠ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ جمال عبد الناصر حنفي (التعليم العالي)

- المركز الثاني: الطالب/ مصطفي أبوالنصر إبراهيم (سوهاج)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد أحمد محمد (فاروس)

** وزن ٦٣ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ محمد ناصر إبراهيم (الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ عبدالرحمن السيد عبدالرحمن (قناة السويس)

- المركز الثالث: الطالب/ حسن أبوغنام حسن (كفر الشيخ)

** وزن ٦٧ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف محمد يوسف (المنوفية)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد أحمد حسانين (التعليم العالي)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد أيمن شاكر (المنصورة)

** وزن ٧٢ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ فارس محمد مسعد (التعليم العالي)

- المركز الثاني: الطالب/ عبدالرحمن أحمد علي (الإسكندرية)

- المركز الثالث: الطالب/ يوسف محمد هاشم (التعليم العالي)

** وزن ٧٧ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ عمر عصام السيد (العلمين)

- المركز الثاني: الطالب/ رمضان محمد شعبان (الإسكندرية)

- المركز الثالث: الطالب/ كريم أيمن صادق (مدينة السادات)

** وزن ٨٢ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف عبدالعال محمد (الأزهر)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد القاسم السيد (كفر الشيخ)

- المركز الثالث: الطالب/ عبد الرحمن كرم محمد (بنها)

** وزن ٨٧ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ عماد أشرف محمد (الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ سيف الدين شكري محمد (التعليم العالي)

- المركز الثالث: الطالب/ أحمد إبراهيم أحمد (المنصورة)

** وزن ٩٧ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ أبوبكر السيد السيد (المنوفية)

- المركز الثاني: الطالب/ سامي السيد علي (قناة السويس)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد عبد ربه علي (التعليم العالي)

** وزن ١٣٠ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ محمود عادل بدر (الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ أحمد جمال السعيد (قناة السويس)

- المركز الثالث: الطالب/ أحمد محمود السيد (جامعة حلوان)

جدير بالذكر، أن البطولة أقيمت تحت إشراف

د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، د.نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، د.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ك/ بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. ياسر مبروك مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، د.إسلام الحلواني مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإتحاد الرياضي المصري الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الأكاديمية العربية التعليم العالي والبحث العلمي الرياضي

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