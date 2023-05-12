الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 197670 جنديًا منذ بدء العمليات العسكرية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 197 ألفا و670 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و745 دبابة، و7 آلاف و295 من المركبات المدرعة، و3 آلاف و68 من النظم المدفعية، و559 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و312 من أنظمة الدفاع الجوي، و308 من الطائرات المقاتلة، و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و996 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 393 من المعدات الخاصة، و2636 طائرة مسيرة، وإسقاط 970 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022 ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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