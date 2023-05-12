الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبيب: أجهزة التكييف قد تضر العين بتلك الطريقة (فيديو)

التكييف
التكييف

كشف الدكتور شريف جمال، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني، خطورة التعرض لأشعة الشمس الضارة، بالإضافة إلى عدة طرق بسيطة لوقاية العين من الأشعة الضارة أثناء فصل الصيف.

وقال جمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، إن أشعة الشمس مفيدة للجسم، لكن التعرض للأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة يسبب ضيقًا في العين وإحمرارًا وحكة.

وتابع: "إذا تعرض الشخص لجرعات عالية جدًا من الأشعة فوق البنفسجية قد يُصاب بقرحة في العين"، ناصحًا مرتادي الشواطئ بارتداء نظارات شمسية لمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى العين.

واستكمل: "حرارة الشمس مهما ارتفعت لا تؤثر على العين إلا إذا تعرضت لها العين بشكل مباشر"، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق العين بتصميم رائع لحمايتها من الضرر، موضحًا أن العين تفرز سائلًا دمعيًا يمنع جفافها وتشققها.

وأشار إلى أن أجهزة التكييف أيضًا قد تضر العين وتصيبها بالجفاف؛ لأنها تسحب الرطوبة من الغرفة، موضحًا أن العين تحتاج إلى نسبة رطوبة معينة وفي حالة قلة الرطوبة أو زيادتها من الممكن أن تجف العين.

واستكمل: "أيضًا شاشات الكمبيوتر وأجهزة الهواتف المحمولة، حيث تسبب جفاف العين بشكل كبير وتضر العين على المدى الطويل".

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