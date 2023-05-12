توريد القمح والإفراج عن الأعلاف.. حصاد "الزراعة" في أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٤٢، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٥ إلى ١١ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة. كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في أعمال مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي والمقامة في واشنطن من ٨ إلى ١٠ مايو الجاري. كما التقى القصير، و"توماس فيلساك" وزير الزراعة الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ للابتكار الزراعي، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك.

كما التقى أيضًا بالدكتورة "إيميلي ريس" المدير التنفيذي للشركة الدولية لسلامة المحاصيل، على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقد حاليًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن قيام الوزارة بزراعة 1.3 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة في القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، وذلك في إطار برتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية. كما نعى الوزير ببالغ الحزن والأسى الطبيب البيطري محمد اسماعيل، المتوفى في حادث انقلاب أتوبيس على طريق أسيوط - الخارجة، والذي كان يعمل في الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وخلال هذا الأسبوع، أعلن وزير الزراعة أنه تم، خلال الفترة من 28/4/2023 حتى 3/5/2023، الإفراج عن 237 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة حوالي 107 مليون دولار. كما افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، النسخة الـ 14 من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة في محافظة الأقصر، بحضور محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ووكلاء وزارة الزراعة بالأقصر وقنا وسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظات الوجه القبلي.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العدد الخامس من مجلتها الشهرية "MALR"، عدد شهر مايو ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان"، كما وقع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، و"باتريك باللو" ممثل برنامج التربية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، بروتوكول تعاون مشترك، لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة.

فيما افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، موسم حصاد محصول القمح للموسم ٢٠٢٣ بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد بحضور الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، كذلك قام مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والقاحلة (إكساد) بدراسة وتقييم عدة سلالات من قمح "إكساد" بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل والاعتماد على موارد مياه أقل جودة.

كما واصل الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، الزيارات المستمرة على مستوى محافظات الجمهورية والمتابعة الميدانية لعملية حصاد ونقل قمح الإكثار لشركات إنتاج التقاوى بالنوبارية. كذلك، قام الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بزيارة إلى محافظة مطروح لمتابعة أعمال مكافحة الآفات، خصوصًا في محاصيل الزيتون والبلح في واحة سيوة وزراعات الحمام.

وأصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرًا يتضمن نشاطه خلال شهر أبريل من الأنشطة الخدمية والبحثية والتدريبية والإنتاجية للمعهد. كما تابع الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أعمال توريد وحصاد القمح بمركز أدفو حيث رافقه الدكتورة أمانى بدر، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، ومسئولي الزراعة والقيادات التعاونية بالمحافظة.

فيما نظمت الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح يوم الحصاد في محافظة الدقهلية؛ لتوعية المزارعين بأساليب الحصاد الحديثة التي تسهم في رفع جودة المحصول، قام سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة محطة الغربة في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتفقد الأصول التابعة للوزارة ومتابعتها.

كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في مؤتمر علمي سنوي لقسم المبيدات بكلية الزراعة جامعة المنصورة تحت عنوان "المبيدات بين التحديات والتطلعات في ضوء رؤية مصر 2030".

كما شارك في ورشة عمل نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالإضافة إلى ورشة عمل إقليمية نظمتها الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7800 شهادة.

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