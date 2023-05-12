خبراء أرصاد يحذرون: بريطانيا تتعرض لفيضانات مفاجئة في الأيام المقبلة

قالت صحيفة إكسبرس البريطانية، إن بريطانيا تستعد لهطول أمطار غزيرة حيث من المتوقع حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق.

وحذر خبراء الأرصاد البريطانيين من أن المملكة المتحدة ستتعرض لمزيد من الأمطار الغزيرة بعد أيام من العواصف الرعدية والظروف الجوية السيئة، حيث تزيد المياه السطحية الإضافية في وقت سابق من الأسبوع من خطر البرق والفيضانات المفاجئة مع استمرار هطول الأمطار.

وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر أن تتحسن الظروف اليوم الجمعة، مع توقع بعودة سحابة منخفضة في وقت مبكر غدا السبت.

وأضاف التقرير أن مركز الانخفاض تحول من يوم الأربعاء جنوبًا إلى أيرلندا، مما تسبب في مزيد من السحب والأمطار غير المنتظمة مع إحساس أكثر برودة، من المتوقع أن يكون يوم السبت هو أدفأ يوم في نهاية هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تتمتع المنطقة الجنوبية الشرقية بـ 18 درجة مئوية ، بينما ستكون بعض المناطق الساحلية أكثر برودة عند 15 درجة مئوية.

وكشفت خرائط الطقس أن درجات الحرارة قد تصل إلى 5 درجات مئوية، على الرغم من أنه سيكون هناك انجراف شرقي، مما يؤدي إلى إحساس بارد في الهواء، إلا أن سطوع الشمس سيكون قويًا ودافئًا.