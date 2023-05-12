ارتفاع الحصيلة لـ31 شهيدًا.. استشهاد شاب فلسطينى متأثرًا بإصابته فى قصف إسرائيلى

استشهد شاب فلسطيني من قطاع غزة، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته جراء القصف الإسرائيلي شمال غزة أمس الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي بأن عليان أبووادي، وصل، ليلة أمس، إلى المستشفى مصابا بجروح بالغة جراء القصف، وقد أدخل غرفة العمليات إلا أنه استشهد بعد عدة ساعات.

وباستشهاد الشاب أبووادي، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، إلى 31 شهيدا، وأكثر من 95 مصابا بعضهم بحالات خطيرة.

- قوات الاحتلال تشن قصفََا عنيفًا على قطاع غزة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جديدة على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على أراضٍ زراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضا فارغة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وأسفر القصف الإسرائيلي، فجر اليوم، عن أضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر عددا من منازل المواطنين، مسببة دمارا كليا وجزئيا في وحدات سكنية.

وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق معابر غزة، مما ينذر بنفاد المخزون المتوافر لحاجات المواطنين من المواد الغذائية والمواد الطبية، ومشتقات النفط.