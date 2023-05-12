الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وإصابة والده فى تصادم سيارة مع تروسيكل بالشرقية

طفل
طفل

لقى طفل مصرعه وأصيب والده، فى وقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على جثة المتوفى وتلقى المصاب العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الأحرار التعليمى، بمدينة الزقازيق، كل من "كريم.غ.م"، 9 سنوات، "جثة هامدة"، و"غ.م.ج"، 38 سنة، مصاب بكسر فى عظام الترقوة اليمنى، مقيمان عزبة نمر.

وتبين وفاة الطفل وإصابة والده فى حادث تصادم سيارة مع تروسيكل، بطريق بلبيس، أمام سوق المواشى الجديد.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار لحين التصريح بالدفن، ويجرى تلقى المصاب العلاج.

مصرع طفل إصابة والده سوق المواشي حادث تصادم مستشفى الأحرار

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