الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روما يقترب من نهائى الدورى الأوروبى بفوز ثمين على ليفركوزن

روما
روما

تقدم روما الإيطالي خطوة لا بأس بها نحو التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا بنتيجة هدف مقابل لا شيء على ضيفه بايرليفركوزن الألماني، اليوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وتقمص اللاعب الإيطالي الشاب إدواردو بوفي دور البطولة في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، بعدما أحرز هدف روما الوحيد في الدقيقة 63.

وأصبح يكفي روما التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستجرى يوم الخميس المقبل في ألمانيا، من أجل التأهل لنهائي المسابقة القارية التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

ويتطلع روما للفوز بالبطولة التي صعد للدور النهائي بها مرة وحيدة عام 1991، بعدما توج في الموسم الماضي بالنسخة الأولى لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

في المقابل، بات يتعين على ليفركوزن الفوز بفارق هدفين على نظيره الإيطالي في لقاء الإياب، إذا أراد استمرار مغامرته في المسابقة التي يتطلع للحصول عليها للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بها عام 1988 تحت مسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي (كأس يويفا).

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراة العودة بفوز ليفركوزن بفارق هدف، سوف يلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار نفس الفارق لصالح الفريق الألماني، سيحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تقام في 31 مايو الجاري بملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أشبيلية الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

روما الدوري الاوروبي باير ليفركوزن إدواردو بوفي

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