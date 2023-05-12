فايز فرحات: مناقشة معوقات الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى

قال محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اللجنة الخاصة بالأحزاب في الحوار الوطني تركز على قضايا معينة وفقًا لما تم التوافق عليه من أمناء الحوار.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم مناقشة المعوقات التي تواجه عمل الأحزاب بالحوار الوطني، وكيف يمكن تفعيل الأحزاب السياسية، وكذلك الحوكمة داخلها.

وأشار إلى أن الإطار القانون الآن يعطي الأحزاب الحق في التأسيس، كما أن القانون الحالي يتضمن تسهيلات كبيرة بالمقارنة بما كان عليه قبل 2011، وأخذ خطوات هامة في تأسيس الأحزاب.

وأوضح أنه يوجد بوادر مهمة لإمكانية التنسيق بين الأحزاب السياسية، وقد تلجأ بعضها للاندماج مع أحزاب قريبة معها في التفكير.