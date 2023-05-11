الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجموعة السبع تتعهد بمساعدة أوكرانيا بالرغم من مخاطر الديون

مجموعة السبع
مجموعة السبع

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع بتقديم الدعم لأوكرانيا والبحث عن سبل لتحفيز الاقتصاد العالمي فيما تلوح مخاطر الديون في الأفق، حسبما أكدت صحيفة الجارديان البريطانية.

ويناقش القادة الماليون لمجموعة الدول السبع الاقتصادية المتقدمة سبل دعم أوكرانيا والضغط على روسيا لإنهاء الحرب حيث يجتمعون في اليابان اعتبارًا من اليوم الخميس.

ويشارك وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، عبر الإنترنت في الجلسة الأولى من محادثات مجموعة السبع في نيجاتا باليابان، وهي مدينة ساحلية على ساحل بحر اليابان.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن دول مجموعة السبع "ستقف إلى جانب أوكرانيا طالما أن الأمر سيستغرق" لإنهاء الصراع. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي للصحفيين إن الزعماء سيدرسون سبل منع روسيا ودول أخرى من الالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها.

وقالت يلين، لقد اتخذنا سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية للقضاء على التهرب. وقد سافر فريقي حول العالم لتكثيف هذا العمل "

وتتصدر الحرب وأثرها على الاقتصاد العالمي وأزمات الديون في البلدان النامية والمأزق في واشنطن بشأن الديون الوطنية، جدول أعمال الأيام الثلاثة للمحادثات التي يعقدها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة السبع وغيرهم من المدعوين لحضور هذه المحادثات. يحضر.

على الرغم من المجموعة الواسعة من الموضوعات التي يجب أخذها في الاعتبار ، من تغير المناخ إلى تخفيف الديون إلى العملات الرقمية ، فإن المواجهة حول سقف الديون الأمريكية والتخلف المحتمل عن السداد يلوح في الأفق كتهديد محتمل رئيسي للاقتصاد العالمي.

مجموعة السبع تعهد أوكرانيا اليابان اجتماع

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