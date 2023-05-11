عن شخصيتها في "جعفر العمدة".. إيمان العاصي: "حبيت أقدم شخصية شريرة"

كشفت الفنانة إيمان العاصي، تفاصيل شخصية "دلال"، التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد عرض العمل ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وقالت “العاصي” خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إن المخرج محمد سامي، عندما أعطاها السيناريو كانت القصة كاملة وتضم كل الشخصيات وتفاصيل أدوار زوجات “جعفر” في المسلسل، مؤكدة أنها اختارت شخصية دلال لأنها كانت تتمنى أن تعمل مع محمد سامي، لانه ينقل الممثل لمكان أخر.

رفضها لدور آخر بالمسلسل

وأكدت “العاصي” أنها رفضت دور آخر في المسلسل، وأن محمد رمضان علق على رفضها قائلًا: "عاجبني قوة رفضك".

وتابعت أنها كانت تتمنى أن تظهر ما في داخلها وتقدم شخصية شريرة، ومحمد سامي هو من رأى ذلك فيها، مبينة أن هذه ليست غلطتها ولكن غلطة المنتجين الذين يحصرونها في أدوار البنت "الكيوت"، والتي تبكي على حبيبها.