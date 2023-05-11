الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن شخصيتها في "جعفر العمدة".. إيمان العاصي: "حبيت أقدم شخصية شريرة"

ايمان العاصي
ايمان العاصي

كشفت الفنانة إيمان العاصي، تفاصيل شخصية "دلال"، التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد عرض العمل ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وقالت “العاصي” خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إن المخرج محمد سامي، عندما أعطاها السيناريو كانت القصة كاملة وتضم كل الشخصيات وتفاصيل أدوار زوجات “جعفر” في المسلسل، مؤكدة أنها اختارت شخصية دلال لأنها كانت تتمنى أن تعمل مع محمد سامي، لانه ينقل الممثل لمكان أخر.

رفضها لدور آخر بالمسلسل

وأكدت “العاصي” أنها رفضت دور آخر في المسلسل، وأن محمد رمضان علق على رفضها قائلًا: "عاجبني قوة رفضك".

وتابعت أنها كانت تتمنى أن تظهر ما في داخلها وتقدم شخصية شريرة، ومحمد سامي هو من رأى ذلك فيها، مبينة أن هذه ليست غلطتها ولكن غلطة المنتجين الذين يحصرونها في أدوار البنت "الكيوت"، والتي تبكي على حبيبها.

ايمان العاصي شخصية دلال محمد رمضان محمد سامي شخصية شريرة

مواد متعلقة

لبنى ونس تكشف كواليس مشهد "الفلاش باك" في "جعفر العمدة"

لبنى ونس عن دورها بـ"جعفر العمدة": دوري كان محوري ومركب وسعيدة جدا به

أحمد فهيم عن صورته بأفيش "جعفر العمدة": بكيت وحلمى تحقق بعد 20 سنة

أحمد فهيم عن شخصيته فى "جعفر العمدة": "قسمتنى نصين"

منة فضالي تتصدر "الترند".. نرجس في "جعفر العمدة" تواصل إثارة الجدل

الأكثر قراءة

جراج الزمالك.. مشروع ضخم لحل أزمة التكدس المروري في الحي الهادئ

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

كرة اليد.. الزمالك يهزم ريد ستار الإيفوارى فى كأس الكئوس الإفريقية رجال

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

بعد انسحاب محرم إنجه.. أبرز المرشحين للرئاسة فى الانتخابات التركية

الأولى من نوعها.. افتتاح عيادة “المرأة الآمنة” بمستشفى جامعة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة