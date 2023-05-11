الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد انسحاب محرم إنجه.. أبرز المرشحين للرئاسة فى الانتخابات التركية

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

تنطلق الأحد المقبل، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا والتي يحتدم فيها الصراع بين 3 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، في وقت يرى مراقبون أن هذه الانتخابات هي الأهم والأصعب في تاريخ الجمهورية التركية الذي يصل لنحو 100 عام.

وأعلن مرشح انتخابات الرئاسة التركية محرم إنجه، انسحابه من السباق الرئاسي وذلك بعد نشر معارضين له صورا وتسجيلات تظهره في أوضاع وصفت بالمخلة بالآداب.

ودعا إنجه الناخبين الأتراك إلى التصويت لفائدة حزبه حزب البلد، من أجل دخول البرلمان، بينما تشتد منافسة محمومة بين المرشحين لمنصب الرئيس.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية المرشحين الثلاثة لرئاسة الجمهورية التركية، والذي لا يمكن الحسم بأيهم سيكون الرئيس الجديد للبلاد، بحسب خبراء ومحللين ومراقبين.
رجب طيب أردوغان

المرشح الأبرز هو الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، والذي يقود البلاد وحزب العدالة والتنمية منذ نحو 20 عاما.

كمال كليشدار أوغلو

المنافس الأقوى للرئيس أردوغان هو رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو المدعوم من تجمع 6 أحزاب تحت ما سمي بـ"الطاولة السداسية"، قبل أن تعيد تسمية تحالفها بـ"تحالف الأمة".

سنان أوغان

في المرتبة الثالثة يبرز اسم سنان أوغان السياسي السابق في حزب الحركة القومية المعروف بتصريحاته المعادية للاجئين السوريين، والمرشح عن تحالف "الأجداد"، والذي ينظر لترشحه على أنه خصم من رصيد زعيم المعارضة بشكل يصب في مصلحة أردوغان.

وتعرضت تركيا لزلزال مدمر في السادس من فبراير الماضي ضرب جنوبي البلاد، وحصد أرواح أكثر من 50 ألف إنسان، كما تضرر أكثر من 400 ألف مبنى، سجل من بينها انهيار نحو 22 ألف مبنى.

تركيا الانتخابات محرم إنجه رجب طيب أردوغان كمال كليشدار أوغلو سنان أوغان

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