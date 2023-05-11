الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجولو كانتي: أريد أن أكون جزءًا من مستقبل تشيلسي ولم نكن بمستوانا هذا الموسم

نجولو كانتي
نجولو كانتي

تحدث الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق مشيرًا إلى نيته الاستمرار مع الفريق.

ويلعب نجولو كانتي ضمن صفوف فريق تشيلسي منذ انتقاله من فريق ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.

وقال كانتي في تصريحات لقناة فوتبول دايلي: "أريد أن أكون جزءًا من مستقبل تشيلسي بالتأكيد، إنه مشروع مثير للاهتمام".

وتعرض نجولو كانتي لإصابة قوية أبعدته عن تشيلسي في أغلب مباريات الموسم الجاري، إذ شارك في 9 مباريات فقط من بداية الموسم وصنع هدفًا واحدًا.

وأضاف كانتي: "لسوء الحظ تشيلسي لم يكن في مستواه هذا الموسم، ولكننا نريد أن نعود لطريق النجاح، لنرى أين سأكون ولكنني أتمنى أن أبقى هنا".

عقد نجولو كانتي مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن له الحق في التوقيع لأي نادٍ في الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة تشيلسي.

وبدأ نجولو كانتي مسيرته في نادي سورنيس الفرنسي، قبل الانتقال لرديف فريق بولوني في صيف عام 2010 قبل التصعيد للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012، ثم انتقل لفريق كان في الصيف التالي في صفقة انتقال حر ولعب مع الفريق موسمين قبل الانضمام لليستر سيتي في صيف عام 2015.

وكان كانتي أحد العناصر البارزة في المعجزة التي حققها نادي ليستر سيتي بالفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، 2015-2016.

نجولو كانتي تجديد عقد نجولو كانتي تشيلسى الدورى الانجليزى

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