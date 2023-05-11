الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

حيث أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن بيانًا مشتركًا بعد قمة مجموعة ميونيخ في برلين ، قائلين إنهم "قلقون للغاية من هذه الجولة الجديدة من العنف وتدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، التطورات الجارية في غزة، والتي تسببت في وقوع إصابات غير مقبولة في صفوف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال".

وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار "ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ العشوائي ضد إسرائيل، يجب احترام القانون الإنساني الدولي".

كما أشادوا بمصر لجهود الوساطة التي تبذلها، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في العقبة في فبراير وفي شرم الشيخ في مارس.

فيما أعربوا عن قلقهم بشأن "الضغط المتزايد على المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس"، ويؤكدون على "وصاية" الأردن على الأماكن المقدسة في القدس، وهو أمر لم توافق عليه إسرائيل أبدًا.

وقال الوزراء إن هذه الأحداث الأخيرة توضح الحاجة إلى استعادة عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه ، مما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة، على أساس 4 يونيو 1967 خطوط متسقة مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.