الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز تنمية التجارة الداخلية: العلامة التجارية الخاصة بالنادي الأهلي مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية

شعار الاهلي
شعار الاهلي

أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تسجيل وحماية العلامات التجارية يعد أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة للجهاز والتي تختص بتسجيل العلامات التجارية، النماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وفي هذا السياق أوضح الجهاز ردًا على سؤال لـ"الدستور"، أن النادي الأهلي تقدم في عام 2007 بطلب تسجيل لشعار النادي عبارة عن "الأهلي 1907 أندية القرن "مع رسم درع النادي الأهلي يتوسطه نسر" وذلك بعد أن تقدم بما يفيد حصوله على هذا اللقب في 2001 وتم قبول طلب التسجيل بعد فحص كافة المستندات المرفقة التي تدعم حصوله على هذا اللقب وبعد استيفاء كافة الإجراءات التي نص عليها قانون الملكية الفكرية المشاراليه وان العلامة التجارية الخاصة بالنادي الأهلي مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وهذا وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والسابق الإشارة إليه والتي تتمثل في قيام صاحب الشأن أو وكيلًا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقاً به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهي المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار إليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصين فنيين متخصصين ثم يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة وفي حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت في التظلم – طبقا للقانون- بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوي الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، أما في حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه إلى الإدارة متضمنًا أسباب الاعتراض وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها في الاعتراض مسببًا أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل في جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.

العلامة التجارية العلامات التجارية الصناعية الملكية الفكرية النادي الأهلي

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