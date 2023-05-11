الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سابوك في البيت".. مسلم يحتل صدارة "ترند يوتيوب" خلال 5 أيام

مسلم
مسلم

احتل المطرب مسلم المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية “سابوك في البيت”، وذلك خلال 5 أيام من طرحها، حاصدًا 2 مليون مشاهدة.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

كلمات الأغنية: 

سابوك في البيت 
وغصبن عنك استنيت
ومشيوا و قفلوا من بره
ب مية ترباس ولا حسيت
سابوك بتبص ع الحيطة
تروح من اوضه على اوضة
بتعدل صوره معوجة
وأتاري العوجة كانت ف الحيط

سابوك عايش على أملك
لكن وجع الغياب ألمك
بقى وجودك شبه عدمك
لحد ما فعلا إتضريت
تخبط ناس عليك عايزاك
تعوض ناس كانت آذياك
ونوبة شك فيك قتلاك
ومتعلق في أضعف خيط

دخلت تبص في الدولايب
ف درفه لقيتها مخلوعة
لقيت صورة بين الكراكيب
وصورتك منها مقطوعة
لقيت كام ذكرى مرمية
مشاعر بايشة في المياه
في بيت انواره مطفية
وكان سكانه أهل العيب

أحدث أعماله الغنائية روح والده درامي شاهد يوتيوب مليون مشاهدة مشاهدة مسلم

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"سابوك في البيت".. مسلم يحتل صدارة "ترند يوتيوب" خلال 5 أيام

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