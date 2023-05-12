مواطن من بني سويف يطالب بمناقشة الزراعة الحديثة والذكية خلال جلسات الحوار الوطني

قال مصطفى طه الفيومي، أحد أبناء محافظة بني سويف، إن جلسات الحوار الوطني لابد أن تناقش أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم الآن وهو المحور الزراعي، لا سيما بعد ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كما أن التغيرات المناخية تُعد من أهم التحديات التي تواجه مصر والعالم أكثر من أي وقتٍ مضى.

وطالب مصطفى طه الفيومي، بالاعتماد على الزراعة الحديثة والذكية والتوسع في إنشاء البيوت المحمية، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة في ذلك الملف، حيث أثبتت البيوت المحمية قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية ونجاحها في زيادة الإنتاج والصادرات.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.