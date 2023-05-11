الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك في الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك في الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وتأكد غياب عبد الرحمن مجدي عن الإسماعيلي، بعدما أثبتت الأشعة معاناته من تمزق في عضلة الفخذ ليخرج من قائمة مباراة الزمالك.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة الدراويش صرف جزء من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك.

ويسعى الدراويش لاستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام بيراميدز في المباراة الماضية من بطولة الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفرق الثلاثة المهددة بالهبوط.

الاسماعيلى حمزة الجمل الزمالك عبد الرحمن مجدي الدورى المصرى

الأكثر قراءة

جمال التهامي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني والشارع متفائل

تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسي بشأن الدعوة للحوار الوطني

تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران الأخير استعدادًا للترجي

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

رسميًا.. مونبيليه الفرنسي يتعاقد مع الأردني موسي التعمري

فابريزيو رومانو: 3 أندية انجليزية تراقب جان كلير توديبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة