الإسماعيلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك في الدوري

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك في الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وتأكد غياب عبد الرحمن مجدي عن الإسماعيلي، بعدما أثبتت الأشعة معاناته من تمزق في عضلة الفخذ ليخرج من قائمة مباراة الزمالك.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة الدراويش صرف جزء من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك.

ويسعى الدراويش لاستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام بيراميدز في المباراة الماضية من بطولة الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفرق الثلاثة المهددة بالهبوط.