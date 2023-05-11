فابريزيو رومانو: 3 أندية انجليزية تراقب جان كلير توديبو

تتصارع 3 أندية إنجليزية على التعاقد مع الفرنسي جان كلير توديبو، لاعب فريق نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جان كلير توديبو يلعب ضمن صفوف نيس منذ انضمامه من فريق برشلونة على سبيل الإعارة في شتاء عام 2021 ثم أتم انتقاله بشكل كامل خلال صيف العام نفسه.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فأن أندية نيوكاسل يونايتد وليفربول ومانشستر يونايتد أرسلوا كشافيهم من أجل مراقبة توديبو في مباراة فريقه ضد رين في الدوري الفرنسي.

ويجيد توديبو اللعب في مركز قلب الدفاع، وشارك في 42 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري.

وأكد رومانو أن اللاعب قد ينتقل إلى أحد الأندية المذكورة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى حوالي 45 مليون يورو.

توديبو بدأ مسيرته ضمن شباب فريق تولوز الفرنسي ثم صعد لفريق الرديف في صيف عام 2017، قبل التصعيد للفريق الأول في صيف العام التالي، وانتقل منه لنادي برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019.

وخاض توديبو عدد من الإعارات عقب انضمامه لبرشلونة بين أندية شالكة وبنفيكا وكان آخرها نيس قبل أن يستقر في النادي الفرنسي.

ولعب جان كلير توديبو، 126 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا لزملائه.

توديبو بدأ مسيرته ضمن شباب فريق تولوز الفرنسي ثم صعد لفريق الرديف في صيف عام 2017، قبل التصعيد للفريق الأول في صيف العام التالي، وانتقل منه لنادي برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019.