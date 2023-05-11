الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: تلقى مقترحات المصريين بالخارج ينعكس على مسار الحوار الوطني

النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت

أشادت ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني حول تلقي مقترحات ومشاركات المصريين بالخارج، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات، مؤكدة أهمية هذا القرار وانعكاسه الإيجابي على مسار الحوار الوطني.

وقالت "ثابت" في تصريحات له، إن المصريين بالخارج يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المصريون بالداخل، ومشاركتهم بالحوار الوطني يشكل إضافة قوية تساهم بشكل كبير في إثراء الحوار، من خلال المقترحات والأفكار والأراء التي سيتم تقديمها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن توجيه إدارة الحوار الوطني، الدعوة للمصريين بالخارج، للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها ضمن جلسات الحوار الوطني، يؤكد أن هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطني الذي يتسع لجموع الشعب المصري، سواء كان داخل مصر أو خارجها.

واختتمت النائبة ندى ألفي ثابت: "المصريون بالخارج بينهم عدد كبير من القامات الكبيرة في مختلف مجالات الحياة، ومقترحاتهم وأفكارهم ستضيف الكثير إلى الحوار الوطني".

النائبة ندى ألفي ثابت الحوار الوطنى المصريين بالخارج الحقوق المقترحات

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