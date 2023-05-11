بعد مصادرتها من رجل أعمال روسى.. أمريكا توجه 5 ملايين دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، للمرة الأولى في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، مصادرة أموال رجل أعمال روسي وتحولها إلى صندوق إعادة إعمار أوكرانيا وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتقدر قيمة تلك الأموال بحوالي 5.4 ملايين دولار وغالبيتها على شكل استثمارات في مصارف بتكساس.

وتعود تلك الأموال لرجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف، حيث شددت واشنطن على أن هذا العمل لن يكون الأخير.

وقال وزر العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، إن هذا يُعد أول تحويل تجريه الولايات المتحدة لأموال روسية مصادرة من أجل أعادة إعمار أوكرانيا، وأن هذا لن يكون الأخير.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقّع العام الماضي، على قانون يسمح لوزارة العدل بتحويل بعض الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا.