ضبط طن و50 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز سياحى بالمحلة

داهمت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، أحد المخابز السياحية بدائرة بندر المحلة الكبرى وأسفر التفتيش عن وجود 21 جوال دقيق بلدي مدعما، استولوا عليها للتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليًا دون وجه حق.

كانت حملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأحمد إبراهيم عبود، وكيل المديرية، وعضوية كل من خالد ذكي بحيري والسيد أحمد الحواله، وبالاشتراك مع حازم حسن، مدير إدارة تموين بندر المحلة ومدير إدارة تموين مركز المحلة الكبرى، قد مرت على دائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وأسفرت الحملة عن 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كيلوجراما، إجمالى واحد طن وخمسين كيلوجرام، تجميع داخل مخبز سياحى بغرض إنتاج خبز سياحى لبيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق وحفاظًا لوصول الدعم لمستحقيه.

تم نقل الكمية المضبوطة إلى مطحن سلندرات المحلة الكبرى، لإعادة توزيع تلك الكمية للمخابز البلدية بقرار من الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.