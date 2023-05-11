مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة حققت مطالب سكان القرية

حسنت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الحياة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية وتطوير الوحدات الصحية، ومد شبكات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ورفع قدرة شبكات التغذية بالكهرباء وتقوية أبراج التغطية للهواتف المحمولة، وتحسين جودة الاتصالات وخدمات الإنترنت، وترميم وصيانة وإنشاء المدارس، والمجمعات الحكومية الخدمية، والزراعية، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

المبادرة حققت مطالب سكان القرية

“أحمد حسن” يقطن داخل قرية “العوضية” التابعة لمحافظة الدقهلية، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية، بسبب عدم وجود خدمات داخل قريته، مما جعله يسلك الطرق الطويلة ويدفع الكثير من المال لإتيان بما يريده من تلك الخدمات، واستمر الحال معه ومع سكان القرية لسنوات طويلة، حتى أصبح حلمهم الوحيد هو توافر الخدمات داخل قريتهم، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وحققت أحلام السكان بعدما طورت البنية التحتية ووفرت جميع الخدمات التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية بشكل أساسي.

وقال “أحمد” لـ"الدستور" إن القرية في الماضي كانت تفتقر لجميع الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير في حياتهم اليومية، حيث أن السكان كانوا يفتقدون لجميع الخدمات التي تسهل عليهم حياتهم، كما أن عدم وجود بنية تحتية تسبب في الكثير من المشاكل للسكان، وكانوا يسلكون الطرق الطويلة لإتيان بمتطلبات الحياة، وذكر أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جاءت وأزالت أعباء الماضي وتحقيق أحلام السكان، بتطوير وإحلال البنية التحتية، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي والمياه النظيفة والصرف الصحي لجميع المنازل، كما رممت المبادرة المنازل المتهالكة، وتطوير مدرسة العوضية وإمدادها بالأجهزة التعليمية الحديثة.

وأضاف أن المبادرة حققت أحلام السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات الموجودة بالقرية، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما حققوا أحلام السكان في وقت قياسي للارتقاء بهم، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الحياة الهادئة لسكان الريف المصري.