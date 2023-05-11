الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رائد الفضاء الروسي يكشف كواليس رحلات الفضاء: تدريبات دقيقة التفاصيل

المؤتمر الصحفي
المؤتمر الصحفي

كشف رائد الفضاء الروسي سيرجي كود سفير شكوف عن كواليس رحلات الفضاء وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الثقافي الروسي في الإسكندرية، على هامش الإجراءات التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في روسيا يوليو القادم في مدينة سانت بطرسبرغ.

أكد شكوف، أن رحلات الفضاء موعد منتظر لرواد الفضاء ويتم الإعداد المسبق الدقيق لكافة التفاصيل، والتي يتم التدريب والإعداد لها بفترات طويلة المدة قبل انطلاق الرحلات الفضائية.

وأوضح رائد الفضاء، أن هناك ما يقرب من 600 رائد فضاء على مستوى العالم استطاعوا تنفيذ رحلاتهم من كوكب الأرض إلى الفضاء الخارجي، والتي كانت أول رحلاتها هي رحلة استكشافية ولكن وصلنا الآن للمقدرة على العيش في الفضاء.

وأفاد أن طاقم رحلات الفضاء شاملة كافة التخصصات سواء من علماء، أطباء، مهندسين، في مهام مختلفة تؤمن الرحلة الفضائية من وقت انطلاقها من كوكب الأرض إلى الفضاء الخارجي.

وعن الإعداد المسبق لرحلات الفضاء فهناك فترة إعداد تدريبية وطبية يدخل فيها رائد الفضاء قبل انطلاق الرحلات إلى الفضاء، ومع عودته للأرض مرة أخرى، فيستغرق رائد الفضاء فترة عودة تستغرق 6 أشهر حتى يعود لحالته الجسدية الطبيعية.

وعن المهتمين بالالتحاق بمجال العمل الفضائي، فقال إنه لابد أن يكون لديهم دراسات وخبرات في علم الهندسة والعلوم الطبيعية حتى يستطيعوا البدء في تدريبات العلوم الفضائية وتلقي الكورسات والدرسات المؤهلة في فترة إعداد تستغرق 6 سنوات على الأقل.

ووصف رائد الفضاء، كوكب الأرض من الفضاء بأنه غاية في الجمال ولكنه بلا تفاصيل دقيقة، ولكن هناك بعض المشاهد تم التصوير التوثيقي لها، مثل جبال الهملايا وبعض الجبال البركانية، والكعبة المشرفة بالمملكة السعودية والأهرامات الفرعونية من مصر.

وخلال اللقاء الصحفي، أكد سيرجي على أهمية وضرورة التعاون بين كلا البلدين لمصر وروسيا وأنه سيثمر عن تقديم معلومات مفيدة وحيوية وإمداد رواد الفضاء المصريين بكافة الاستعدادات.

وأوضح أن زيارتنا لمصر هي أول الخطوات التمهيدية لمشروع جديد تحت عنوان “روسيا إفريقيا.. نبني مستقبلًا معًا”، استكمالًا لرحلتنا في إفريقيا وزيارة 3 دول أخريات، بهدف نشر الوعي عن الفضاء والتكنولوجيا الروسية، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد النصر الروسية وإقامة 80 سنة على العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

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المؤتمر الصحفي رائد الفضاء سيرجي كود رحلات الفضاء الفضاء

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