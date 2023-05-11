رئيس جامعة سوهاج يشارك فى لقاء البرامج التعليمية والبحوث البينية ومتعددة التخصصات

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في لقاء البرامج التعليمية والبحوث البينية ومتعددة التخصصات، التي تُمثل البداية الرسمية لإطلاق الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي المصري، موضحًا أن البحوث البينية تشكل مجالاً خصبًا للباحثين في العصر الحديث، لما تمثله من أهمية في دراسة ظواهر المجتمع المختلفة وقضاياه ومشكلاته المعقدة، خاصة أن هناك اتجاهًا متزايدًا نحو تمويل مشروعات وبرامج بحثية تحاول أن تعزز البحوث البينية بوصفها وسيلة لتشجيع التقدم العلمي والتكنولوجي، والاستفادة من المخرجات البحثية في التنمية الإنسانية وتحسين جودة الحياة.

وأضاف عبدالخالق أن الدكتور أيمن عاشور، قد وجه بإعادة هيكلة الجامعات، لمواكبة التغيرات العالمية، لإعداد برامج بينية متخصصة بالجامعات، موضحًا أنه على هامش الافتتاح تم منح شهادات للمشاركين الناجحين من البرنامج التدريبي لبناء القدرات لعام 2022.

حضر الندوة الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للشئون الفنية، الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أولريك فيلزمير الخبير العالمي في التخصصات البينية والعابرة للتخصصات بجامعة لوفانا بألمانيا، وسامنتا مايلز منسق البرامج التدريبية متعددة وبينية التخصصات في مؤسسة Knowledge E للتدريب والاستشارات، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، ولفيف من شركاء المعرفة والخبراء العالميين والمتخصصين في هذا شتي المجال.