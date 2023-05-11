الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمران خان: تم اختطافي من محكمة إسلام آباد وتعرضت للضرب

عمران خان
عمران خان

قال عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، اليوم الخميس، وعقب قرار الافراج عنه من قبل المحكمة العليا، انه تم اختطافه من محكمة اسلام آباد وتعرضت للضرب. 

وأضاف خان وفق شبكة سي إن إن الأمريكية، باستمرار في المقابلات أن محاولات اعتقاله تهدف إلى ضمان خروجه من السباق. وقد نفت الحكومة هذه المزاعم.

وفي وقت سابق، كانت قضت المحكمة العليا في باكستان، بالإفراج عن عمران خان ومثوله غدا أمام محكمة إسلام آباد، مضيفة أن اعتقال عمران خان لم يكن قانونيا.  

وتتأرجح باكستان بعد أن اعتقلت القوات شبه العسكرية رئيس الوزراء السابق عمران خان بشكل كبير بتهم فساد، مما أثار موجة غضب قاتلة ضد الجيش القوي مما أدى إلى توتر البلاد.

انتشر الاضطراب في العديد من المدن الكبرى، مما أدى إلى مشاهد غير مسبوقة لحشود متحدية تقتحم الممتلكات العسكرية وتشعل النيران في منازل أفراد الجيش، مما يمثل تحديًا مباشرًا لقوة لا يمكن المساس بها والتي ظلت لفترة طويلة في ذروة السلطة في باكستان.

منذ حصولها على الاستقلال في عام 1947، عانت باكستان من عدم الاستقرار السياسي وتغييرات النظام والانقلابات العسكرية التي كان لها دور تاريخي حاسم في من يبقى في السلطة.

واتهم الجيش خان وأنصاره بتجاوز الخط الأحمر، قائلاً إن الممتلكات والمنشآت العسكرية تعرضت "لهجمات ممنهجة" و"رفعت شعارات مناهضة للجيش".

المحكمة العليا اختطافه عمران خان باكستان الإفراج

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