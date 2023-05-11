الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

يبحث الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر موقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”، عن الحالة الجوية للطقس، خاصًة بسبب التغيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وذلك بسبب تباين درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود تغييرات في الحالة الجوية في أغلب محافظات القاهرة الكبرى، وتغيير في درجات الحرارة، حيث سيشهد طقس غدًا الجمعة انخفاض في درجات الحرارة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "سيسود طقس مائل للبرودة في الصباح، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد"، بالإضافة إلى أنه سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر الشبورة المائية في التكون على محافظات مصر والقاهرة الكبرى في الصباح الباكر، بالإضافة إلى كثافتها في الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري، وسقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

واختتمت حديثها قائلًة: "ستكون حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى خفيفة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1,5 متر، أما عن البحر الأحمر، فهي معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلى 2 متر".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

القاهرة العظمى 29، الصغرى 18.

العاصمة الإدارية العظمى 29، الصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 17.

العلمين الجديدة العظمى 23، والصغرى 16.

مطروح العظمى 24، الصغرى 15.

شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 22.

الغردقة العظمى 30، الصغرى 21.

أسيوط العظمى 32، الصغرى 17.

سوهاج العظمى 33 الصغرى 18.

قنا العظمى 38، الصغرى 20.

الأقصر العظمى 38، الصغرى 20.

أسوان العظمى 39، الصغرى 21.