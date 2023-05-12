الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تنظم دورات لتوعية الشباب فى أسوان

تنظم دورات لتوعية
تنظم دورات لتوعية الشباب فى أسوان

نظمت مبادرة “حياة كريمة” دورات للتوعية الاجتماعية بقرى أسوان، واستهدفت عدد كبير من السيدات ومخاطبة المجتمع، حيث استهدفت  تغيير سلوكيات فى المجتمع ومساعدة الدولة فى صنع السياة العامة للدولة، ومناقشة عدة قضايا مهمة في المجتمع بمشاركة المجلس القومي وتستهدف بشكل كبير الأسرة ولا يمكن أن تدار الأسرة بدون أب.

وتهدف الدورات إلى معرفة المشاركين بأمور وأحوال مجتمعهم، وتتناول برامج التوعية كل قضايا المرأة مثل ختان الإناث وتمكين المرأة والثأر وغيرها من القضايا المهمة.

وقالت بسنت سعيد إحدى الفتيات المشاركات في الدورات: "إن جلسات التي يتم مناقشها داخل المنازل بقرى أسوان، خاصة القرى المهمشة والنائية، هامة جدًا، وتشهد تجمعات كبيرة بمشاركة عدد كبير من المجتمع المدني ويتم تدريبهم على رسائل التوعية المطلوبة بالقضايا السكانية، وهذه القضية من منظور دينى وأنها فكرة ممتازة لنشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع".

 وأضافت بسمة السيد: "تعملت من تلك الجلسات أعمال الخوص والعرجون ومكرميات، بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية التي تساعدني في ظروف المعيشة ومساعدة أولادي في قضاء احتياجاتهم الخاصة والحرفية، وتشجيعنا لاقتحام سوق العمل الحر وإقامة مشروعات إنتاجية وتمكين المرأة المصرية وتحدي الصعوبات لنثبت أن المرأة تقدر أن تعمل مثل الرجل وتعليمها القراءة والكتابة".

 وأكد خليفة السيد أحد شباب أسوان، أن جلسات دوار ساعدت الشبابا في المساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية وجلسات توعية مهمة تؤهل الشباب على العمل والاعتماد علي النفس ومناقشة أبرز القضايا التي تفيد الشباب في الحياة والعمل وتمهيدهم قبل الزواج بنصائح هامة من أجل الاستقرار الأسري، بمشاركة عدد كبير من الشيوخ لتعليمنا أساليب الحياة المهمة.

تنظم دورات لتوعية الشباب فى أسوان
تنظم دورات لتوعية الشباب فى أسوان
تنظم دورات لتوعية الشباب فى أسوان
تنظم دورات لتوعية الشباب فى أسوان
دوار جلسة دوار تمكين المرأة توعية الشباب حياة كريمه

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