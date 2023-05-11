الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق 10 قراريط قمح بمركز إطسا بالفيوم

النار تلتهم 10 قراريط
النار تلتهم 10 قراريط محصول قمح بمركز إطسا بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، على حريق هائل شب في محصول القمح بأرض زراعية بقرية رحمي التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل أرض زراعية بقرية رحمي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص والتحريات، تبيّن وجود حريق أسفر عنه احتراق، وتلف محصول القمح على مساحة 10 قراريط دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو ماس كهرباء نتيجة سقوط سلك من أحد أبراج الضغط العالي على المحصول مسببًا الحريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النار تلتهم 10 قراريط محصول قمح الفيوم

الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. تركيب مسار المترو أعلى محطة جامعة القاهرة دون أوناش (صور)

من البوظة للطعام الفاسد.. وقائع اشتباه التسمم في قنا والقاهرة

"مصر الخير" وجامعة المنوفية تحتفلان بتخريج الدورة التدريبية الثانية للشباب فى مجال "الرى الحديث"

"التراث البحرى المصرى".. جلسة بالمؤتمر العلمى الدولى 11 لجامعة عين شمس

رئيس جهاز شئون البيئة يناقش الاستثمار بالتنوع البيولوجي في جنوب إفريقيا

انتشال جثة سائق غرق بإحدى الترع أثناء الاستحمام بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة