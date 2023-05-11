السيطرة على حريق 10 قراريط قمح بمركز إطسا بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، على حريق هائل شب في محصول القمح بأرض زراعية بقرية رحمي التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل أرض زراعية بقرية رحمي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص والتحريات، تبيّن وجود حريق أسفر عنه احتراق، وتلف محصول القمح على مساحة 10 قراريط دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو ماس كهرباء نتيجة سقوط سلك من أحد أبراج الضغط العالي على المحصول مسببًا الحريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.