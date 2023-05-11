رفع 645 حالة إشغال خلال حملة مرافق فى أسوان (صور)

استكملت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المتواصلة بمختلف المراكز والمدن، حيث يتم تكثيف أعمال إزالة الإشغالات والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، مع تسهيل حركة المارة والمشاة داخل الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والأسواق، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بنطاق أحياء غرب وشرق وجنوب شملت شوارع أبطال التحرير وسعد زغلول والسودانية والسوق السياحى القديم، بحانب السيل الجديد وكسر الحجر، حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 645 حالة إشغال، بجانب تحرير 32 محضر إشغال.

وشارك فى فعاليات الحملة شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة.

وتمت مصادرة المضبوطات، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية، مع إهداء الخضروات والفاكهة لدور الرعاية الاجتماعية.