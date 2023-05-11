وكيل "تعليم السويس" يتفقد انتظام البرنامج التدريبى لكوادر مسابقة الـ 30 ألف معلم (صور)

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اليوم الخميس، جولة ميدانية للوقوف على مدى سير وانضباط أعمال الإعداد البدني والذهني في يومها الثالث على التوالي لأكثر من 400 متقدم.

وأدار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، حواراً مع المتقدمين أكد خلاله أن الالتحاق بمهنة التعليم شرف وطني، وأن هذا الجيل أكثر حظاً ممن سبق نتيجة الإعداد الجيد أكاديمياً ومهارياً .

كما أشار عمارة إلى اهتمام الدولة المصرية بإعداد معلم علي قدر من المسئولية والمهنية يستطيع أن يتحمل مهمة بناء جيل جديد من أبنائنا يستحق أن نقدمهم للوطن.

بدأت الجولة بمدرسة السويس الصناعية المتقدمة، حيث تفقد عمارة خلالها سير أعمال الامتحانات واستقرارها بمختلف الأقسام العملية وكذلك استقرار العملية الامتحانية داخل اللجان، فضلاً عن متابعة نماذج الطبع من حيث الوضوح ومباشرة الأسئلة، ومساحات الرسم الفني والعملي.

تفقد مدير تعليم السويس معامل الحاسب الآلي، وتأكد من سير وانضباط العمل بها دون مشاكل تذكر، كما تابع الكنترول الداخلي بها.



