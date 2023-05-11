الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال ميدان المصطفى والمركز التجاري بشرم الشيخ

جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء

أجرى محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، جولة تفقدية ميدانية ضمن جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة كل الأعمال والمشروعات الجارية بمدن المحافظة.

وتفقد المحافظ خلال جولته اليوم، أعمال إنشاء ميدان المصطفى أمام مسجد مصطفى والحديقة المركزية بشرم الشيخ ضمن أعمال إنشاء الطرق الجديدة والميادين وأعمال التجميل.

كما تفقد فودة، أعمال المركز التجاري ومجمع البنوك، وأعطى المحافظ إشارة البدء لإنشاء الحضانة ضمن مشتملات الحديقة المركزية بشرم الشيخ.

وتحتوي الحديقة المركزية على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالي ورواد المدينة ومنها مركز تجاري، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية ضمن المثلث الأخضر بالمدينة.

جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
مصر سيناء جنوب سيناء شرم الشيخ السياحة

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