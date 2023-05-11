فوز وتعادلان وهزيمة وذكرى سيئة حصيلة مواجهات مدرب الترجى مع الأهلى

خاض نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي التونسي 4 مباريات أمام الأهلي كمدير فني لفريق باب سويقة، ورغم السجل الجيد لمعلول في هذه المواجهات إلا أن لديه ذكرى سيئة جدًا عندما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعبه ووسط جماهيره عام 2012.

نبيل معلول قاد الترجي أمام الأهلي لأول مرة يوم 30 يوليوعام 2011 باستاد رادس في الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وفاز الترجي بهدف سجله يانيك ديانج في الدقيقة 14.

وفي المواجهة المباراة الثانية باستاد القاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل منهما يوم 16 سبتمبر2011 حيث تقدم الترجي بهدف سجله يايا بانانا في الدقيقة 17 وتعادل محمد أبوتريكة للأهلي في الدقيقة 54.

المباراة الثالثة لنبيل معلول أمام الأهلي كانت يوم 4 نوفمبر 2012 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب في الإسكندرية، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، وتقدم وليد الهشيري للترجي في الدقيقة 49، ثم تعادل السيد حمدي للأهلي في الدقيقة 88.

وفي مباراة العودة يوم 17 نوفمبر 2012 نجح الأهلي في الفوز 2-1، وتقدم الأهلي بهدفين سجلهما محمد ناجي جدو ووليد سليمان في الدقيقتين 43 و62 ثم سجل يانيك ديانج هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 85 وأهدر محمد أبوتريكة لاعب الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة 89 ليفوز الأهلي باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

ويراهن نبيل معلول على خبراته لاستعادة اللقب القاري معتمدًا في ذلك على قدرات بعض لاعبيه أمثال صابر بوغرين ومحمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حمودة، ويعاني الترجي بشدة في مجموعة التتويج بالدوري التونسي ويحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة بفارق 7 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر، وخسر آخر مباراتين أمام الصفاقسي والإفريقي كما يعاني الفريق التونسي من الإصابة التي ضربت لاعبيه وعلى رأسهم الليبي حمدو الهوني.