"الدستور" تنظم ندوة حول ملفات لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني

واصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية والمجتمعية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

واستضافت «الدستور»، ندوة حول ملف القضية السكانية، ننشر تفاصيلها لاحقًا، في ضوء تخصيص لجنة داخل المحور المجتمعي بالحوار الوطني حول ملف القضية السكانية.

وشارك في الندوة النائبة سهير عبدالسلام، عضو مجلس الشيوخ، والتي تقدمت بدراسة متعلقة بالقضية السكانية إلى مجلس الشيوخ، والدكتور مجدى خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة، وأحمد خالد، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، وهبه عادل، ممثلًا للحزب المصري الديمقراطي، والدكتورة سلوى عثمان، ممثلًا عن حزب «العدل»، ومحمد عبدالجواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.