"التموين" توضح تصريحات عشماوى بشأن تحويل الدعم إلى نقدى: تحدث عن دراسة قديمة

نفى جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صدور أي تصريحات لرئيسه بشأن دراسة الوزارة العمل على تحويل الدعم التمويني السلعي إلى نقدي مستقبلا.

وقال الجهاز إن ما صرّح به الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، كان استدراكا بشأن دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، ولم يعن به دراسة حالية، مؤكدا أن وزارة التموين توفر ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين.