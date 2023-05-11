الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة خارجية فرنسا: عنف إسرائيل لايرد عليه إلا بالعنف.. لسنا سذج

كاترين كولونا
كاترين كولونا

أكدت كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أهمية السعي لخلق إطار للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مشددة على ضرورة أن يكون هناك حد للتصعيد.

وقالت وزيرة خارجية فرنسا، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام: "لقد تسني لنا اجتياز فترة الأعياد بسلام وأعرف جيدا أنه فى الأيام الماضية كانت هناك العديد من الصواريخ التي أطلقت على المناطق الإسرائيلية"، مؤكدة على أهمية أمن إسرائيل، أيضا دورهم في إطار تنفيذ القانون الدولي واتخاذ القرارات والتدابير الحاسمة.

وتابعت: "لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها ولكن فى الإطار والشكل المناسب".

واستطردت: "يجب علينا أن نلتقي ونتحدث مجددا من أجل دفع السلام قدما، لأنه حتى الأن كل الأفاق ليست واضحة”، لافتة إلى أن تلك المجموعة التقت أول مرة في إطار صعب وقيل أنه ربما تعيق هذه الصيغة عملية السلام ولكن مهمتنا دفع عملية السلام قدما.

وواصلت: "أعرف أن أمامنا العديد من الأمور التي يجب أن نقوم بها، ولكن أمامنا بصيص من الأمل، كلنا أكدنا أن العنف لا يرد عليه إلا بالعنف، لذ يجب خلقه، فلايمكن إيقاف العنف إن لم تكن هناك آفاق واعدة، في ظل أحداث مليئة بالعنف في الأيام الماضية للخروج من تلك الدائرة المفرغة، لسنا سذج ولكن يجب أن يكون هناك آفاق واعدة".

فلسطين إسرائيل تصعيد عملية السلام فرنسا

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها فى الهرم

رئيس "اقتصادية قناة السويس" يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر مع شركات هولندية

الحكومة تكشف عن مشروع ضخم للبتروكيماويات فى "اقتصادية قناة السويس"

مساهم يبيع كامل حصته في باكين بـ5.05 مليون جنيه

كبير الأثريين بوزارة السياحة: مسلسل "نتفليكس" عن كليوباترا لم يصدر سوى "لون البشرة السمراء"

وكيل "تعليم بورسعيد" تتابع انتظام سير امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى