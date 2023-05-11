أمطار خفيفة ومتفرقة فى الجيزة

شهد عدد من مناطق محافظة الجيزة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، اليوم الخميس، والتي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد، في وقت سابق، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة في محافظات مصر، حيث أوضحت أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

346043315_731213355369538_742030396929544740_n

346083303_771504391149600_1153526269550652862_n

346029511_1684397105305725_3726827099245655328_n