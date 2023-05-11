أمطار خفيفة ومتفرقة فى الجيزة
شهد عدد من مناطق محافظة الجيزة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، اليوم الخميس، والتي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.
وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد، في وقت سابق، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة في محافظات مصر، حيث أوضحت أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.