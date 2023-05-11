روما وباير ليفركوزن والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخهما

هناك تطابق ما بين ناديي إيه إس روما الإيطالي، وباير ليفركوزن الألماني، فكلاهما يظهر للمرة الثالثة في دور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي في 19 مشاركة كما أن كلاهما نجح في تجاوز هذا الدور مرة واحدة فقط من قبل.

أما الاختلاف ما بين الناديين، فهو أن روما يشارك في البطولة بصفته بطل بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، وليفركوزن دخل السباق من بوابة بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف روما اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء ليفركوزن في مباراة الذهاب في دور الأربعة على ملعب الأوليمبيكو.

روما في دور قبل النهائي في الدوري الأوروبي

المرتان السابقتان اللتان تواجد فيهما روما في دور نصف النهائي، المرة الأولى كانت في موسم 1990 – 1991، وتمكن من إقصاء نادي بروندبي آي إف الدنماركي حيث تعادل معه دون أهداف في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء العودة.

أما المرة الثانية التي عجز فيها عن تخطي دور قبل النهائي، فكانت في موسم 2020 – 2021 إذ أطاح به نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي هزمه بنتيجة ثقيلة 6 – 2 في مباراة الذهاب، ولم يستطع روما أن يعوض النتيجة العريض في مباراة الإياب، واكتفى بالفوز بنتيجة 3 – 2.

روما في دور المجموعات

وفي دور المجموعات في اليوروباليج في الموسم الحالي حل روما وصيفا في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي هلسنكي الفنلندي، وانتصار وحيد على نادي لودوجوريتس رازجراد البلغاري، وتعادل وحيد كان إيجابيا بهدف لمثله مع نادي ريال بيتيس الإسباني في الجولة الرابعة، وهزيمتين على يد كل من لودوجوريتس، وبيتيس.

روما في الأدوار الإقصائية

وفي دور خروج المغلوب اخرج نادي ريد بول سالسبورج النمساوي حيث خسر أمامه بهدف نظيف في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بهدفين دون رد في لقاء العودة.

وفي دور الـ16 أقصى نادي ريال سوسييداد الإسباني إذ فاز عليه بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، ونجح في الخروج متعادلا سلبيا من مباراة الإياب

وفي دور الثمانية أطاح بنادي فينورد روتردام الهولندي حيث بالرغم من خسارته بهدف نظيف في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة عريضة 4 – 1 في لقاء العودة.

باير ليفركوزن في دور قبل النهائي في الدوري الأوروبي

على الجانب الآخر استطاع ليفركوزن أن يتجاوز دور نصف النهائي في موسم 1987 – 1988 على حساب مواطنه نادي فيردر بريمن إذ فاز عليه بهدف دون رد في مباراة الذهاب، واستطاع أن يسير مباراة الإياب إلى التعادل السلبي.

بينما فشل في تخطيه في موسم 1994 – 1995 على يد نادي بارما كالتشيو 1913 الذي هزمه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي 1 – 2، و3 أهداف دون مقابل على الترتيب.

باير ليفركوزن في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وفي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية حيث لم يحصد سوى 5 نقاط من انتصار واحد على نادي أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، وتعادلين، الأول كان إيجابيا بهدفين لكل منهما مع أتلتيكو مدريد، والثاني كان دون أهداف مع نادي كلوب بروج البلجيكي، و3 هزائم بواقع هزيمتين على يد نادي بورتو البرتغالي، وهزيمة واحدة على يد بروج.

باير ليفركوزن في الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي

وبعد تحوله إلى الدوري الأوروبي واجه في دور خروج المغلوب نادي موناكو الفرنسي، وتمكن من تجاوزه بسيناريو غريب جدا بضربات ترجيحية 5 – 3 بعد أن تبادل كل نادي الانتصار خارج ملعبه بنتيجة 3 – 2.

وفي دور ثمن النهائي أخرج نادي فيرينتسفاروشي المجري بعد أن فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنفس النتيجة بهدفين نظيفين.

وفي دور ربع النهائي أقصى نادي رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي حيث تعادل معه على ملعبه إيجابيا بهدف لمثله، وفاز عليه خارج ملعبه بنتيجة كبيرة 4 – 1.

إذن كلا الناديين لديه الطموح الكبير في الوصول إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وبإلقاء نظرة على وضع الناديين في بطولتي الدوري الإيطالي، والألماني، فهناك تقارب، فروما يحتل المركز السابع، وهذا المركز لا يؤهله إلى أي بطولة قارية في حين ليفركوزن يتواجد في الترتيب السادس الذي يؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.