للتغلب على الغربة.. "العيلة الكبيرة": هدفنا جمع كل المصريين في أمريكا

انت مش لوحدك وانا مش لوحدي.. احنا مع بعض اقوى.. مصر مش مكان.. مصر كيان وفكرة بتقوينا فين ما نكون"، هذه الكلمات هي مفاد ما يؤمن به المصريين في الخارج ولا سيما أقباط المهجر.

وقد قيم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تعداد أقباط المهجر بحوالي 2 مليون فردًا، وذلك في آخر لقاء له مع صحفيي الملف القبطي بمقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية.

و التقت "الدستور" فادي يوسف منسق مجموعة العيلة الكبيرة، الذي قال إن الفكرة جاءت من عمل كيان يجمع المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليشعر كل منهم أنه وسط عائلته، ليساند بعضهم البعض في حالة وجود أي احتياج.

و أوضح منسق مجموعة العيلة الكبيرة، كما أن الأعياد على سبيل المثال لا تعتبر أعياد في مصر دون الألفة و«اللمة» وهو ما قد لا يتمكن البعض منه في ظل ظروف السفر، وهو ما وفرته "العيلة الكبيرة" حيث يلتقي المصريين كأحباب وأصدقاء مسلمين ومسيحيين ليأكلوا سويا "لقمة محبة"، كما يقومون بعمل فقرات من العاب وأداء الأغاني المصرية الاصلية والتي تعبر عن العيد وما شابه.

وأشار يوسف لـ “الدستور” إلى أن "العيلة الكبيرة"، نظمت فيما يقارب من 9 فعاليات للمصريين في امريكا، كان اخرهم لقاء شم النسيم الذي شارك فيه فيه 106 أسر والعدد تجاوز 400 فرد.

كما تم تنظيم ما يقارب من 10 رحلات فى اقل من 9 أشهر وأعياد ميلاد للأعضاء بالعشرات، لافتا إلى أن الفكرة لاقت تضامنا كبيرا حتى أن بعض أصحاب المحال التجارية، بدؤوا في عمل خصومات لأبناء "العيلة الكبيرة" من المصريين في أمريكا.