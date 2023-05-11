الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"آداب المنصورة" تنظم حفلاً لتقييم مشروعات تدريب طلاب قسم الإعلام

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

نظمت كلية الآداب، جامعة المنصورة، أمس الأربعاء، حفلاً لتقييم مشروعات التدريب لطلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون بقسم الإعلام بالكلية، وذلك في إطار الخطة التدريبية لصقل المهارات الإعلامية للطلاب والطالبات، والوقوف على مدى استفادتهم من التدريبات العملية على مدار العام.

وأشادت لجنة تقييم بالمشروعات الإعلامية المقدمة من الطلاب والطالبات، مشيرة أنها تعكس مدى استفادتهم من التدريبات العملية، فضلا عن قدرتهم على صناعة محتوى إعلامي مسموع ومرئي ذات جودة متميزة، معربين عن سعادتهم بمشاركة الطلاب والطالبات في هذا النشاط الإعلامي الذي يساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإعلامية.

وحصد مشروع "ضد الكسر" الذي يروي قصة إحدى الطالبات من ذوات الإعاقة، على المركز الأول من بين المشروعات المقدمة، كونه يتميز بتقنيات انتاج عالية وجودة في التصوير والإخراج والمونتاج، فضلًا عن أنه يعد مثالا بارزاً على كيفية استخدام الإعلام وتوظيفه في تحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة، من خلال توعية الجمهور بأهمية الاهتمام بذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

وخلال الحفل، ألقى الأستاذ الدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية، كلمة للطلاب والطالبات أكد فيها على أهمية التدريب العملي في تأهيل خريجي قسم الإعلام بالكلية، معرباً عن سعادته بالنشاط التدريبي بالقسم، ومتوجها بالشكر للأستاذ الدكتور، سامي النجار رئيس قسم الإعلام، والدكتور أحمد عثمان، المشرف على التدريب بالقسم، على جهودهما في تطوير مخرجات القسم، والارتقاء بالمهارات الإعلامية للطلاب والطالبات الدارسين بالكلية.

وفي ختام الحفل، كرم عميد الكلية أعضاء لجنة تقييم المشروعات المقدمة الطلاب، ومنحهم شهادات شكر تقديرًا وامتنانا لهم على ما بذلوه من جهد في تقييم المشروعات المقدمة من الطلاب، ومشاركتهم الفعالة في هذا الحفل الطلابي الهام.

اداب المنصورة الإذاعة والتلفزيون الخطة التدريبية الطلاب والطالبات الدكتور محمود تطوير مهاراته

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