في ذكرى وفاتها.. مسيرة حافلة بالإنجازات لشيرين أبو عاقلة

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى وفاة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (3 أبريل 1971/ 11 مايو 2022) كواحدة من أهم صحفيات الوطن العربي والعالم والتي استشهدت أثناء تغطيتها للاشتباكات في جنين.

واغتيلت شيرين في مايو من العام الماضي على يد قوات الاحتلال أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، وأُصيبت برصاصة مباشرة في الرأس أودت بحياتها في الحال.

وولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وكانت وجهًا مألوفًا لعشرات الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي،:"اخترت أن أصبح صحفية لأكون قريبة من الناس.. قد لا يكون من السهل تغيير الواقع، لكنني تمكنت على الأقل من إيصال صوتهم إلى العالم".

ولدت الراحلة بالقدس الشرقية لأسرة فلسطينية مسيحية، التحقت بالمدرسة الثانوية في بيت حنينا، ثم التحقت بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لدراسة الهندسة المعمارية، انتقلت لاحقًا إلى جامعة اليرموك في الأردن وتخرجت فيها بدرجة البكالوريوس في الصحافة المطبوعة.

انضمت إلى إذاعة صوت فلسطين الوليدة، قبل أن تنتقل إلى قناة الجزيرة في 1997، بعد عام واحد فقط من إطلاق الشبكة وأصبحت شخصية بارزة في الإعلام العربي، في إشارة إلى أهميتها للجمهور الفلسطيني قام سكان الضفة الغربية بوضع الزهور على جانب الطريق أثناء تحرك السيارة التي تحمل جثمانها باتجاه نابلس، وتم عرض صورتها على الساحة الرئيسية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.