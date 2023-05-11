الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى وفاتها.. مسيرة حافلة بالإنجازات لشيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة

أحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى وفاة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (3 أبريل 1971/ 11 مايو 2022) كواحدة من أهم صحفيات الوطن العربي والعالم والتي استشهدت أثناء تغطيتها للاشتباكات في جنين.

واغتيلت شيرين في مايو من العام الماضي على يد قوات الاحتلال أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، وأُصيبت برصاصة مباشرة في الرأس أودت بحياتها في الحال.

وولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وكانت وجهًا مألوفًا لعشرات الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي،:"اخترت أن أصبح صحفية لأكون قريبة من الناس.. قد لا يكون من السهل تغيير الواقع، لكنني تمكنت على الأقل من إيصال صوتهم إلى العالم".

ولدت الراحلة بالقدس الشرقية لأسرة فلسطينية مسيحية، التحقت بالمدرسة الثانوية في بيت حنينا، ثم التحقت بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لدراسة الهندسة المعمارية، انتقلت لاحقًا إلى جامعة اليرموك في الأردن وتخرجت فيها بدرجة البكالوريوس في الصحافة المطبوعة.

انضمت إلى إذاعة صوت فلسطين الوليدة، قبل أن تنتقل إلى قناة الجزيرة في 1997، بعد عام واحد فقط من إطلاق الشبكة وأصبحت شخصية بارزة في الإعلام العربي، في إشارة إلى أهميتها للجمهور الفلسطيني قام سكان الضفة الغربية بوضع الزهور على جانب الطريق أثناء تحرك السيارة التي تحمل جثمانها باتجاه نابلس، وتم عرض صورتها على الساحة الرئيسية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

​شيرين أبو عاقلة ذكرى وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة مقتل شيرين أبو عاقلة القدس

الأكثر قراءة

جمال التهامي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني والشارع متفائل

تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسى بشأن الدعوة للحوار الوطنى

تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران الأخير استعدادًا للترجي

مباحث الفيوم تنجح في حل لغز مقتل الشاب أمير خلال 24 ساعة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

رسميًا.. مونبيليه الفرنسي يتعاقد مع الأردني موسي التعمري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة