الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يطمئن على بعثات منتخب رفع الاثقال والأهلي بتونس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالسفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب الوطني لرفع الاثقال المشارك بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من (10-20) مايو بالجمهورية التونسية.

كما اطمئن وزير الشباب والرياضة على بعثة النادي الأهلي قبل مباراته المرتقبة أمام فريق الترجي التونسي، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وأيضاً أطمئن على بعثة الفريق الأول رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، والمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، وبعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك المشاركة بمنافسات البطولة الإفريقية.

يأتي ذلك في إطار متابعاته لاستعدادات المنتخبات الوطنية والفرق المصرية المشاركة في مختلف المنافسات الدولية في مختلف اللعبات.

واطلع الوزير على كافة الأجواء المحيطة والأمور اللوجستية المتعلقة بالمنتخب والأندية المصرية، وتوافر كل الاحتياجات المطلوبة خلال فترة مشاركاتهم بالبطولات المختلفة في الجمهورية التونسية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى السفير المصري بتونس على جهوده، والعمل على توفير على كافة التسهيلات للبعثات المصرية خلال تواجدهم بدولة تونس الشقيقة، وحرصه على استقبالهم وتوفير كل متطلباتهم.

أعرب الوزير عن خالص تمنياته للاعبين والأجهزة الفنية بتقديم مستويات وأداء متميز يليق بالفرق المصرية، وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية على مختلف الأصعدة، واسعاد الجماهير المصرية.

أبطال افريقيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاهلي والزمالك الدور نصف النهائي اتصالا هاتفيا

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