الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل مسن على يد شاب في الخانكة بسلاح خرطوش

مقتل مسن
مقتل مسن

أقدم شاب يبلغ من العمر 32 سنة، على قتل جاره المسن البالغ من العمر 72 سنة، بسبب خلافات الجيرة التي نشبت بينهما، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، قام على إثرها الأول بحمل سلاح ناري خرطوش، وتوجه صوب المجني عليه، وأمطره بعدة طلقات اخترقت جسده، وتسببت في وفاته.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الخانكة، يفيد بنشوب مشاجرة، أسفرت عن وقوع متوفى، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، وعثرت على جثة أحد الأشخاص مسن يدعى عطوة.م، يبلغ من العمر 72 عامًا، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت للوفاة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم ويدعى محمود.هـ، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، بتهمة قتل مسن عمدًا.

قتل جاره منطقة الخانكة محافظة القليوبية لقسم شرطة الخانكة

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