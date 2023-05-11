"الداخلية" تُنفذ 83945 حكماً قضائياً متنوعاً في حملات أمنية مُكثفة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 83945 حكما قضائيا متنوعا.

وذلك على النحو التالي: (342) حكم جناية، (26671) حكم حبس جزئي، (4410) حكم حبس مستأنف، (41965) حكم غرامة، (10557) مخالفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.