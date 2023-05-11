محافظ بورسعيد يناقش استعدادات استقبال وفد هيئة التعاون اليابانية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا تنسيقيا لبحث ومناقشة استعدادات زيارة وفد هيئة التعاون الدولي الياباني "الجايكا" لبورسعيد، في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والجانب الياباني، لدعم منظومة إدارة المخلفات بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن زيارة وفد هيئة التعاون الدولي الياباني تعد الثانية لمحافظة بورسعيد، وذلك للبدء في الخطوات التنفيذية للتعاون، والزيارة الميدانية لعدد من المناطق التي ستشهد خطة التعاون، لافتا إلى أن وفد "الجايكا" يرغب في التعاون مع محافظة بورسعيد من خلال تقديم منحة للمحافظة في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات والجمع المنزلي.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التتفيذية بالتنسيق فيما بينها وعقد مؤتمر لمناقشة التصور المبدئي لخطة وٱليات العمل والتعاون مع الجانب الياباني، مشددا على أهمية تحديد خطة عمل منظمة وعلى درجة عالية من الدقة فيما يتعلق بمنظومة الجمع المنزلي، منوها لأهمية وضع وتحديد كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح منظومة الجمع المنزلي، من خلال توفير عمالة متخصصة، ومنظومة فنية وتوزيع جيد للعمال على جميع الأحياء والعمارات السكنية، كما وجه بحصر كافة الإمدادات والاحتياجات اللازمة من المعدات والتجهيزات لمنظومة الجمع المنزلي، والتكلفة اللازمة للمشروع، وتحديد نقاط ارتكاز معينة خاصة بسيارات الجمع المنزلي للتيسير عليهم، وتحقيق النظام خلال سير العمل، فضلا عن التنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق لعرض الافكار والمقترحات التي تضمن افضل ٱلية لتنفيذ الأعمال.

وأكد على أهمية الدراسة الجيدة و وضع ٱلية عمل متميزة تحقق الاستغلال الأمثل من التعاون مع وفد الجايكا، كما ناقش المحافظ مع الحضور رؤية المحافظة في منظومة الجمع المنزلي، كما تطرق محافظ بورسعيد لمقترح الجولة الميدانية التي من المقرر القيام بها خلال الأسبوع القادم مع وفد الجايكا، حيث سيتم زيارة بحيرة المنزلة، ومصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي و مناطق من الأحياء، وذلك للوقوف ميدانيا على خطة التعاون بين المحافظة و الجانب الياباني، لافتا إلى أن المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير ويساهم في التخلص الٱمن من المواد البلاستيكية، ويساهم في الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة في ملف البيئة، ويعد أول مجمع معالجة للمخلفات الصلبة في مصر.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، كما ألقى الضوء على مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الياباني، مؤكدا على أهمية الاستعداد الجيد من الجهات المختصة بما يحقق أفضل استفادة من التعاون بين المحافظة والجانب الياباني.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

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