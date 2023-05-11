إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

أكدت مصادر أن إسرائيل أبلغت مصر بموافقتها على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، حسبما أذاعت قناة «العربية» السعودية.

وقالت المصادر لـ«العربية»: "إسرائيل أبلغت مصر بوقف الاغتيالات إلا في حال وجود تهديد".

وتقود مصر جهودًا مكثفة لتحقيق إعادة الهدوء إلى غزة ووقف إطلاق النار بشكل فوري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن سلاح الجو هاجم 158 هدفًا داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم رصد 507 عمليات إطلاق صاروخي من قطاع غزة تجاه إسرائيل حتى الآن.